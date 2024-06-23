أنباء عن تراجع نتنياهو عن مقترح الصفقة الإسرائيلي

كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن مقترح الصفقة الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب والذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه.

وقال الصحفي الإسرائيلي إن نتنياهو أعرب عن استعداده لصفقة جزئية لإعادة بعض الأسرى قبل استئناف الحرب من جديد.

وكان الرئيس الأمريكي قد عرض في وقت سابق مقترحا للهدنة في قطاع غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وفي وقت لاحق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار الذي عرضه جو يعكس الموقف الاسرائيلي بدقة، مشيرا إلى أن البيت الابيض أحاط إسرائيل علما مسبقا قبل عرض الاقتراح.

المصدر: RT + وكالات