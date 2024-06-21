تفشّي الكوليرا في صفوف القوات الأوكرانية بمدينة خيرسون
نوفوستي
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أكد منسق العمل السري في مدينة خيرسون التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف تفشي وباء الكوليرا في صفوف الجيش الأوكراني وسكان المدينة، وتسجيل عشرات الإصابات والوفيات بينهم.
وقال منسق العمل السري لوكالة "سبوتنيك":"هناك تفشي للكوليرا في خيرسون، وحوالي 100 شخص في المستشفيات، حيث توفي ما لا يقل عن 12 شخصا معظمهم من العسكريين، كما تم تسجيل حالات إصابة بين المدنيين. سلطات كييف في حالة ذعر شديد وتخفي هذه الحقيقة، ويمررون الحالات التي تم تشخيصها على أنها حمى التيفوئيد".
المصدر: نوفوستي