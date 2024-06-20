نقابة أطباء إسرائيل: "الهستدروت" سينظم مسيرات احتجاجية لمدة ساعة على خلفية عنف الأمن تجاه الأطباء

أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية أن الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال) سينظم مسيرات احتجاجية لمدة ساعة يوم الأحد، على خلفية حالات العنف التي تمارسها قوات الأمن ضد الأطباء.

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وقال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية صهيون حجاي: "في الآونة الأخيرة، للأسف، واجهنا حالتين تصرفت فيهما الشرطة بشكل ينتهك الإجراءات بشكل كامل، حيث كان الطبيبان المصابان بسبب عنف الشرطة يرتديان سترات حمراء تحدد هويتهما كطبيبين في الخدمة".

وأضاف: "ستنظم اللجان المحلية وقفات احتجاجية في جميع المستشفيات والعيادات في المجتمع لمدة ساعة خلال يوم العمل، حيث يحدد كل رئيس لجنة وقت التجمع، بهدف تقليل الضرر على المرضى".

وأردف: "إن الهستدروت يدعو الحكومة ووزارة الصحة والشرطة إلى الاستجابة لندائنا العاجل وتحسين حماية الأطباء على الفور".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، أثار مسؤولون إسرائيليون كبار ضجة واسعة بعد حادثة اعتقال طبيب قدم إسعافات طبية عاجلة لأحد المشاركين في الاحتجاج على حكومة بلادهم الرافضة لعقد اتفاق يعيد الأسرى من قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو عبر في بيان له عن انزعاجه من توقيف الطبيب.

كما علق الوزير (حينذاك) في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، قائلا: "على قادة الشرطة التصرف وفق القانون وليس وفق روح الوزير (وزير الداخلية)".

وينطوي هذا الخلاف على إشارة إلى حالة من الفوضى تسود الشارع الإسرائيلي على مختلف مستوياته الشعبية والحكومية وخاصة في تفسير وتطبيق القوانين ونطاق الحريات في البلاد.

ودعا الوزير بوسو قادة الشرطة إلى "التحقيق في الواقعة وتوضيح التعليمات والتأكد من أن ما رأيناه الليلة الماضية لن يتكرر أبدا".

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "مكان"