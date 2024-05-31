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اعتقالات وقمع خلال تظاهرة مطالبة بوقف الحرب على غزة بمدينة حيفا

أخبار العالم العربي

اعتقالات وقمع خلال تظاهرة مطالبة بوقف الحرب على غزة بمدينة حيفا
Legion-Media
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قمعت الشرطة الإسرائيلية مساء يوم الخميس، تظاهرة احتجاجية بمدينة حيفا مطالبة بوقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، فيما تم اعتقال 8 متظاهرين قبل الإفراج عن ثلاثة منهم.

وشارك العشرات في التظاهرة بساحة الأسير في حيفا، وذلك احتجاجا على "الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة والمجازر في رفح".

ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية، حيث كتب على بعض منها "لا للإبادة الجماعية"، "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية"، و"أمريكا شريكة بالإبادة".

كما رددوا هتافات إسنادا لأهالي غزة ورفضا للمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في القطاع، ودعوا إلى تحرك القيادات العربية.

وقال المحامي عدي منصور من مركز "عدالة": "نتواجد أمام مركز الشرطة في مدينة حيفا، وذلك في أعقاب التظاهرة التي كانت الليلة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع "رفضا لحرب الإبادة الجماعية في غزة وبعد مجزرة رفح".

وأضاف أن "التظاهرة جرى تفريقها والإعلان عنها غير قانونية بعد انطلاقها بدقيقتين، إذ جرى اعتقال 8 متظاهرين بشكل عنيف وقد أطلق سراح 3 منهم وننتظر إطلاق سراح الآخرين".

وفي المقابل، نظمت وقفة استفزازية لمجموعة من الإسرائيليين قبالة التظاهرة، حيث سمح لهم بتنظيم هذه الوقفة بينما جرى الاعتداء على التظاهرة المطالبة بوقف الحرب.

وهذه التظاهرة الثانية التي يتم تنظيمها خلال الأسبوع الجاري بحيفا، حيث سبقها تظاهرة يوم الإثنين الماضي شهدت اعتقال 9 متظاهرين والاعتداء على آخرين من قبل الشرطة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام

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