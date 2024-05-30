تظاهرة حاشدة أمام مقر قناة تلفزيونية في فرنسا احتجاجا على إجرائها مقابلة مع نتنياهو (فيديو)

تجمع مئات المتظاهرين الخميس أمام مقر قناة "تي إف 1" الفرنسية الخاصة في ضواحي باريس احتجاجا على إجراء قناة إل سي إي التابعة لها، مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتجمع المتظاهرون وهم يضعون الكوفيات ويرفعون أعلام فلسطين، بالقرب من البرج الذي يقع فيه مقر "تي أف 1" و"إل سي إي" على ضفة نهر السين.

Manifestation en cour à proximité du siège de TF1 la Brav-m recule il y a de plus en plus de monde sur place#boycottTF1#palestine#nethanyahupic.twitter.com/UWIzWBx3Pw — Civicio (@CivicioY) May 30, 2024

ولم يتمكن المحتجون من الوصول إلى المبنى الذي عزلته قوة كبيرة من الشرطة، فتظاهروا في هدوء وهم يهتفون "غزة، غزة، باريس معك!"، و"وقف إطلاق النار الآن!"، و"إسرائيل قاتلة".

🔴 LA MÈRE DE NAHEL PRÉSENTE À LA MANIFESTATION POUR LA PALESTINE



Les milliers de personnes rassemblées devant le siège de TF1 scande « Justice pour Nahel », tué par la police il y a près d’un an. pic.twitter.com/63xaB3HIJf — Révolution Permanente (@RevPermanente) May 30, 2024

وبعد الإعلان خلال النهار عن بث هذه المقابلة، أعرب العديد من نواب حزب "فرنسا الأبية" عن سخطهم ودعوا إلى التجمع.

Une manifestation autour de la tour TF1 pour dénoncer l'interview du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou : il faut la permission de la rue d'extrême gauche pour faire une interview, maintenant ? pic.twitter.com/DenRTTMPLO — Gilbert Collard (@GilbertCollard) May 30, 2024

وكرر نتنياهو في هذه المقابلة الموقف الرسمي لحكومته في ما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصا لجهة أن "عدد الضحايا المدنيين نسبة إلى خسائر المقاتلين الفلسطينيين هو أدنى معدل شهدناه في حرب مدن".

وتأتي هذه المقابلة التي أجريت عن بعد وسط موجة من السخط الدولي أثارها القصف الدامي لمخيم للنازحين في رفح الأحد.

وفي هذه المدينة المكتظة بالسكان، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته وهجومه البري الذي بدأه في 7 مايو للقضاء على ما يقول إنها آخر كتائب لحركة "حماس".

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المصدر: RT + "أ ف ب"