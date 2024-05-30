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تظاهرة حاشدة أمام مقر قناة تلفزيونية في فرنسا احتجاجا على إجرائها مقابلة مع نتنياهو (فيديو)

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تظاهرة حاشدة أمام مقر قناة تلفزيونية في فرنسا احتجاجا على إجرائها مقابلة مع نتنياهو (فيديو)
AFP
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تجمع مئات المتظاهرين الخميس أمام مقر قناة "تي إف 1" الفرنسية الخاصة في ضواحي باريس احتجاجا على إجراء قناة إل سي إي التابعة لها، مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتجمع المتظاهرون وهم يضعون الكوفيات ويرفعون أعلام فلسطين، بالقرب من البرج الذي يقع فيه مقر "تي أف 1" و"إل سي إي" على ضفة نهر السين.

ولم يتمكن المحتجون من الوصول إلى المبنى الذي عزلته قوة كبيرة من الشرطة، فتظاهروا في هدوء وهم يهتفون "غزة، غزة، باريس معك!"، و"وقف إطلاق النار الآن!"، و"إسرائيل قاتلة".

وبعد الإعلان خلال النهار عن بث هذه المقابلة، أعرب العديد من نواب حزب "فرنسا الأبية" عن سخطهم ودعوا إلى التجمع.

وكرر نتنياهو في هذه المقابلة الموقف الرسمي لحكومته في ما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصا لجهة أن "عدد الضحايا المدنيين نسبة إلى خسائر المقاتلين الفلسطينيين هو أدنى معدل شهدناه في حرب مدن".

وتأتي هذه المقابلة التي أجريت عن بعد وسط موجة من السخط الدولي أثارها القصف الدامي لمخيم للنازحين في رفح الأحد.

وفي هذه المدينة المكتظة بالسكان، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته وهجومه البري الذي بدأه في 7 مايو للقضاء على ما يقول إنها آخر كتائب لحركة "حماس".

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المصدر: RT + "أ ف ب"

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