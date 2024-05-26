الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من الضحايا في قصف إسرائيلي قرب رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد أن قصفا إسرائيليا أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في منشور على منصة إكس إن طواقمه "تنقل عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح".

وأضاف أن "الموقع صنّفه الاحتلال الإسرائيلي منطقة إنسانية".

وفي نفس السياق أعلن المكتب الإعلامي لحكومة "حماس" في غزة، أن 30 قتيلا على الأقل سقطوا في قصف إسرائيلي لمركز نزوح قرب رفح.

وفي وقت سابق يوم الأحد حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن "المجرزة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد في مدينة رفح.

المصدر: RT