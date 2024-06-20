بوتين يعد بمساعدة فيتنام على تأسيس بنك لأنسجة العين

وعد الرئيس فلاديمير بوتين خريجي الجامعات السوفيتية والروسية في فيتنام بتقديم روسيا الدعم اللازم لبلادهم في تأسيس بنك لأنسجة العين على غرار بنك المركز الروسي للجراحة العينية.

وقال بوتين خلال زيارة الدولة التي قام بها اليوم الخميس إلى هانوي: "سأبذل قصارى جهدي في مساعدتكم وتأسيس مثل هذا البنك في فيتنام".

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يشار إلى أنه تمت إثارة مسألة إنشاء مثل هذا البنك في فيتنام خلال الاجتماع الذي عقده الرئيسان الروسي ونظيره الفيتنامي تو لام مع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية في هانوي، حيث تسجل في فيتنام إصابات متزايدة بالعمى بسبب أمراض قرنية العين.

والتقى بوتين على هامش زيارته خريجي الجامعات السوفيتية والروسية في فيتنام، حيث استقبلوه بترحيب كبير لم يتوقعه.

وفي إعرابه عن امتننانه لهم، قال بوتين: "أحتفظ بأكثر الذكريات دفئا عن لقائنا السابق في فيتنام عام 2001، وها نحن اليوم نجتمع مع المتضامنين مع روسيا وشعبها... ترحيبكم الحار بي موجه إلى روسيا وشعبها، اللذين يكنان ذات المشاعر الطيبة لفيتنام".

المصدر: نوفوستي + RT