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كيم يهدي بوتين زوجا من كلاب "بونغسان" (صور)

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كيم يهدي بوتين زوجا من كلاب
Globallookpress
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أهدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زوجا من كلاب "بونغسان" الكورية البيضاء.

وذكرت إذاعة كوريا الشمالية أن "كيم أهدى بوتين زوجا من كلاب بونغسان الكورية، وأن الرئيس بوتين قبل الهدية بامتنان".

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يشار إلى أن كيم جونغ أون قدم لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، زوجا من كلاب بونغسان خلال قمة الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر 2018.

وتتم تربية سلالة "بونغسان" (النادرة خارج البلاد) التي تنتمي لفئة كلاب الصيد في كوريا الشمالية وهجنت مع الذئاب الكورية التي تعيش في جبال شمال مقاطعة بونغسان.

كيم يهدي بوتين زوجا من كلاب

كيم يهدي بوتين زوجا من كلاب

كيم يهدي بوتين زوجا من كلاب

المصدر: نوفوستي

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