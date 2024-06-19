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محادثات أمنية روسية إيرانية في طهران

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محادثات أمنية روسية إيرانية في طهران
Legion-Media
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أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي بأن محادثات أمنية روسية إيرانية جرت في طهران.

وأجرى نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، محادثات مع الجانب الإيراني حول القضايا الأمنية.

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وأوضح مجلس الأمن الروسي في بيان: "جرت في طهران مشاورات روسية إيرانية حول القضايا الأمنية، أجراها نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والإدارات في البلدين".

وتم التأكيد على أن الطرفين ناقشا بشكل تفصيلي التفاعل بين روسيا وإيران في المجال الأمني، فضلا عن تنفيذ بعض المشاريع المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي.

هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبر عن اهتمامهما بمواصلة تطوير التعاون بين البلدين، بما فيه تنفيذ المشاريع المشتركة الواعدة في مجالي الطاقة والنقل.

المصدر: نوفوستي

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