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الخارجية الروسية: قرار إنجاز اتفاق تعاون شامل مع إيران استراتيجي ولم يفقد زخمه

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الخارجية الروسية: قرار إنجاز اتفاق تعاون شامل مع إيران استراتيجي ولم يفقد زخمه
نوفوستي
مبنى وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
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أكد ضمير كابولوف مدير الإدارة الآسيوية الثانية في الخارجية الروسية أن قرار إبرام اتفاق تعاون شامل مع طهران استراتيجي ولم يفقد زخمه، ولكنه توقف حاليا بسبب مشاكل عند الجانب الإيراني.

وقال كابولوف لوكالة "نوفوستي" إنه تم تعليق العملية بسبب مشاكل عند الشركاء الإيرانيين، ولكن هذا القرار استراتيجي وسيجري استكماله".

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وأضاف: "العملية توقفت بالطبع وليس لدي أدنى شك في أنه سيتم الانتهاء منه والاتفاق على نص الاتفاقية وبعد ذلك سوف يتخذ قادة البلدين قرارا بشأن موعد ومكان التوقيع".

تجدر الإشارة إلى أن العمل على اتفاق استراتيجي جديد بين روسيا وإيران ظهر في سبتمبر 2022 عندما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هذه القضية على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سمرقند.

هذا وقد تحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين في 19 مايو الماضي فيرزيجان شمال غرب البلاد.

وعلى إثر ذلك، تقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد يوم 28 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي

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