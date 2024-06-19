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الجيش الإسرائيلي يقصف فيلا وزير لبناني سابق في عمق الجنوب اللبناني (فيديوهات)

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الجيش الإسرائيلي يقصف فيلا وزير لبناني سابق في عمق الجنوب اللبناني (فيديوهات)
الغارة التي استهدفت بلدة البرغلية في مدينة صورة، جنوب لبنان.
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت على مبنى عسكري لـ"حزب الله" في منطقة صور وبنية تحتية للحزب في منطقة الخيام في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية إن الطيران الحربي شنّ غارتَين على "فيلا" في محيط منطقة البساتين في بلدة البرغلية، شمال مدينة صور، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "الفيلا" تعود إلى الوزير السابق علي عرب، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض، مبينة أنه سجلت إصابة حتى الساعة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة صور وبنية إرهابية للتنظيم في منطقة الخيام في جنوب لبنان.".

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك "اعترضت الدفاعات الجوية بنجاح هدفا جويا مشبوها فوق المجال الجوي اللبناني حيث لم يخترق الهدف الأراضي الإسرائيلية" مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بـ"الانذارات في الساعة الأخيرة في منطقة كريات شمونا فقد تم رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان نحو المنطقة حيث تم اعتراض بعضها دون وقوع إصابات".

وأعلن أن قصفا مدفعيا استهدف مصادر النيران.

هذا ولاحظ نشطاء على منصة "إكس" أن الشخص الذي صور لحظة قصف الموقع كان حضر كاميرته مسبقا وقالوا: "المصور الذي صور الحادثة كأنه يعلم من قبل بمكان وقوع القصف حتى أنه لم يتفاجأ بعد حدوث الواقعة".

وبعد تداول معلومات عن توقيف مخابرات الجيش اللّبناني لمصور الفيديو، أكدت معلومات أن الشخص سلم نفسه لمخابرات الجيش وأظهر تسجيلا يوضح حصول غارة مسيرة قبل الغارة الحربية بدقائق، وأنه كان يقوم بتوثيق الغارة المسيرة لحظة حصول الغارة الحربية.

المصدر: RT 

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