"حزب الله" يعلن مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية (فيديو)

أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء، استهداف تموضعات لجنود الجيش الإسرائيلي داخل مستعمرة المطلة، ومقر قيادة اللواء الشرقي في كريات شمونة.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية، يارون والخيام:

شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة. قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏(التابع للفرقة 91) في ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية".

תיעוד הירוטים בשמי קריית שמונה.



צילום: איתי פרפרה pic.twitter.com/7WcHHeDsq9 — Gera. Belik ( גרשון ) (@gershon27) June 19, 2024

وأفاد موقع Ynet بأن فرق بلدية كريات شمونة وأعضاء فرقة الإنذار تجري عمليات مسح في المستوطنة بعد بلاغات عن سقوط صواريخ، مبينا أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي ومرغليوت، وعطفر الجليل وميشغاف عام وكفار جلعادي.

צבע אדום (19/06/2024 13:56-13:58): קריית שמונה, תל חי, מרגליות, כרם שלום pic.twitter.com/vYVr0cO4Pr — צופר - צבע אדום (@tzevaadom_) June 19, 2024

وأعلنت الشرطة أن عناصرها توجهوا إلى عدة مواقع في كريت شمونة بعد سقوط صواريخ فيها ويعملون على "عزل المواقع والبحث عن بقايا إضافية من أجل إزالة خطر آخر على الجمهور".

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن "رجال الإطفاء من منطقة الشمال يتعاملون مع عدة حوادث حرائق نتيجة الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة".

المصدر: RT + Ynet