لبنان.. مسيرة إسرائيلية تغير على سيارة في الوزاني ونجاة سائقها

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة الوزاني، وقد نجا السائق من الموت المحتم بعدما رمى بنفسه خارج السيارة.

هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة كفركلا، كما أطلقت رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة.

"الوكالة الوطنيّة": مسيرة أغارت على سيارة في بلدة الوزاني ونجاة السائق بعدما رمى بنفسه خارج السيارة pic.twitter.com/O7NUD1gKJT — MDM News (@MDMNews4) June 19, 2024

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة الخيام، فيما قصفت المدفعية أطراف البلدة.

وأفادت قناة "المنار" بأن الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات كثيفة من "مقنبلات الماكلير" من موقع "البياض" باتجاه بلدة بليدا، وقصفت المدفعية صباحا أطراف بلدة الناقورة.

المصدر: RT