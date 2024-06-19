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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجموعة من عناصر "حزب الله" ببلدة يارون (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجموعة من عناصر
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال الليل مجموعة من عناصر "حزب الله" في بلدة يارون جنوب لبنان، وفي وقت لاحق نعى "حزب الله" 3 من عناصره.

وقال الجيش إنه "خلال الليل، شوهد عدد من عناصر حزب الله وهم يدخلون مبنى عسكريا في منطقة يارون يستخدم كمستودع عسكري. وبعد وقت قصير، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو المبنى الذي يضم المجموعة. كما تم استهداف بنية لحزب الله في منطقة برعشيت".

وأضاف: "إلحاقا للتحذير من تسلل طائرات معادية شمال البلاد والذي تم تفعيله عند الساعة 7:34، اخترقت طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية إلى منطقة شمال البلاد وسقطت في مستوطنة المطلة ولم تقع إصابات. وبعد التنبيه الذي تم تفعيله عند الساعة 7:58، لم يتم رصد أي تسلل إلى أراضي الدولة".

وأعلن أنه "في وقت سابق من اليوم، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه بالقرب من حقل إليعازر"، حسب الجيش الاسرائيلي.

بدوره، أصدر "حزب الله" بياني نعي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية

  • الشهيد المجاهد حسن محمد علي صعب "صادق" مواليد عام 1970 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
  • الشهيد المجاهد جهاد أحمد حايك "حيدر" مواليد عام 1999 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
  • الشهيد المجاهد حسن المجتبى يوسف أحمد "كيان" مواليد عام 1997 من بلدة رشاف وسكان بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

المصدر: RT 

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