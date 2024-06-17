"بيلد" الألمانية: الولايات المتحدة سترفع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل قريبا

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل قريبا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن دوائر من الحكومة الإسرائيلية إن بلينكن أشار بالفعل إلى أن الولايات المتحدة سترفع القيود في الأيام المقبلة وستقدم المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.

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وبحسب الصحيفة الألمانية حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على توريد الأسلحة إلى إسرائيل مرة أخرى وزيادة حجمها لمواصلة القتال ضد حماس.

وذكرت "بيلد" أن نتنياهو أشار إلى أن وقف تسليم الأسلحة قوّض قوة الردع الإسرائيلية.

ووفق الصحيفة حذر نتنياهو من أن إسرائيل تقاتل من أجل بقائها وأن نقص الدعم العسكري من الولايات المتحدة والانطباع بوجود خلاف بين تل أبيب وواشنطن يشجع المعارضين مثل إيران وحزب الله وحماس على شن هجمات، مشيرا إلى أن هذا لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع.

وذكر نتنياهو أيضا أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها بالوسائل المتاحة لها.

وأشارت الصحيفة في السياق إلى الهجمات العنيفة التي يشنها حزب الله اللبناني على إسرائيل.

جدير بالذكر أنه وفي بداية مايو 2024 علقت الولايات المتحدة تسليم المزيد من الأسلحة بعد أن بدأت إسرائيل عملية عسكرية على رفح.

المصدر: صحيفة "بيلد" الألمانية