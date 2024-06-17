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لافروف يترأس اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 16 و17 يوليو

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لافروف يترأس اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 16 و17 يوليو
Sputnik
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 16 و17 يوليو المقبل.

وأشار نيبينزيا في حديث لمراسل نوفوستي، إلى أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في يوليو. ووفقا له، تخطط البعثة الدائمة الروسية خلال ذلك، لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأحداث الرئيسية خلال تلك الفترة.

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وذكر المندوب الروسي، أنه سيتم في 16 يوليو تنظيم نقاش مفتوح حول التعاون متعدد الأطراف من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة، وفي 17 يوليو سيكون هناك نقاش مفتوح حول قضايا التسوية في الشرق الأوسط.

وقال: "كما نتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاجتماعين – في 16 و17 يوليو".

ونوه بأن المناقشات المفتوحة، هي شكل من اجتماعات مجلس الأمن، التي يمكن أن يشارك فيها ليس فقط الأعضاء الـ15، بل وكذلك الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

 

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