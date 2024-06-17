إصابة نحو 16 ألف شخص في تركيا أثناء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن 16 ألف شخص أصيبوا في البلاد أثناء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى.

وكتب كوجا عبر منصة "إكس": "في اليوم الأول من العيد، لجأ حوالي 16 ألف شخص إلى مستشفياتنا بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال ذبح الأضحية".

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وأضاف: "منهم 1274 في أنقرة و 840 في اسطنبول و 416 في إزمير، حدثت الإصابات عندما يتم ذبح الأضحية من قبل غير المتخصصين".

وفي وقت سابق، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهانيه لشعب بلاده وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وكتب أردوغان عبر منصة "إكس": "أهنئ شعبنا والأمة الإسلامية من أعماق قلبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، اسأل الله تعالى أن يعود عيد الأضحى بالطمأنينة على قلوبنا وبالأمن على بلدنا وبالسلام على منطقتنا لاسيما فلسطين والسودان. كل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT