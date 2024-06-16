وثائق تأسيس الولايات المتحدة تعرض للبيع في مزاد بـ 8 ملايين دولار

تطرح "دار سوذبيز" للمزادات في نيويورك في الـ 26 من يونيو بمزاد حي مستقل مطبوعات نادرة لإعلان الاستقلال الأمريكي والدستور ووثيقة الحقوق بقيمة إجمالية قدرت بـ8 ملايين دولار.

وتم وضع علامة على "إعلان الاستقلال" بما يصل إلى 5 ملايين دولار، و"ميثاق الحقوق" بما يصل إلى مليوني دولار، و"الدستور" بما يصل إلى مليون دولار.

وقالت الدار إن إعلان الاستقلال هو واحد من خمس نسخ فقط متبقية ويرجع تاريخها إلى أسبوع واحد من الطبعة الأولى.

أما نسخة "ميثاق الحقوق" فلم تظهر إلا مؤخرا حيث أوضحت "سوذبيز" أنها على الأرجح النسخة الوحيدة المتبقية من طبعة مكونة من 100 نسخة.

المصدر: RT + "دار سوثبي" للمزادات