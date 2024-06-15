"سرايا القدس" تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" في سماء خان يونس

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" السبت إسقاطها طائرة من طراز "كواد كابتر" تابعة للجيش الإسرائيلي خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس.

إقرأ المزيد

وأضافت الحركة في بيان رسمي: "أسقطنا طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية أثناء قيامها بمهمة استطلاع في سماء مدينة خان يونس واستولينا عليها".

كما استهدف مقاتلو الحركة فجر اليوم دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافاه 4" بقذيفة (RPG) في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وفي سياق متصل نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت تفاصيل مثيرة عن مقتل 8 جنود إسرائيليين جنوب قطاع غزة من بينهم نائب قائد سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط آخر برتبة نقيب.

وذكر الإعلام العبري أنه وقبل الهجوم كانت مركبات أخرى تسير على الطريق نفسه ولم يتم تفجير عبوات ناسفة ضدها.

ويفيد الإعلام الإسرائيلي بأن المدرعة التي انفجرت من نوع "نمر هندسية" يوجد فيها الكثير من المواد المتفجرة وألغام يستخدمها جنود الهندسة في عملياتهم.

إقرأ المزيد

ويوضح أنه ونتيجة لانفجار العبوة الناسفة اشتعلت المواد المتفجرة في المدرعة واشتدت قوة الانفجار.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

هذا وقتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم السبت في قصف للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران من الأسلحة الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37266 مواطنا، وإصابة 85102 آخرين، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: RT