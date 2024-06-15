قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات".

وقصف الجيش الإسرائيلي بمدفعيته عددا من المباني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت وكالة "شهاب".

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم الشابورة وسط مدينة رفح فجر اليوم السبت.

وذكرت الوكالة: تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الغربية لمدينة رفح".

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران من الأسلحة الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,266 مواطنا، وإصابة 85,102 آخرين، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: RT