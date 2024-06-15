محكمة في نيويورك ترفض منح الحكومة الأمريكية حق بيع يخت روسي

رفضت محكمة جنوب نيويورك الاتحادية منح الحكومة الأمريكية حق بيع يخت Amadea المصادر، والذي يزعم أنه يعود للسيناتور الروسي سليمان كريموف الخاضع للعقوبات الغربية.

أفادت بذلك إذاعة صوت أمريكا، وذكرت أن المحكمة قضت كذلك بأن تكاليف صيانة اليخت ليست "مفرطة".

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ووفقا للمحطة، يعني هذا الحكم القضائي أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيستمرون في دفع تكلفة صيانة اليخت المذكور، والتي تبلغ حوالي 740 ألف دولار شهريا.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن السلطات الأمريكية تنفق نحو 7 ملايين دولار سنويا على صيانة اليخت المصادر Amadea.

في 14 أبريل 2022، قامت سلطات جمهورية فيجي، باحتجاز هذا اليخت بعد دخوله المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة دون الحصول على التصريح المطلوب.

ولاحقا ذكرت الشرطة المحلية أنها تمكنت من تحديد هوية مالك السفينة وميناء تسجيلها، وأشارت إلى أن كريموف هو مالك السفينة حسب المعلومات الأولية، وأرسلت وزارة العدل الأمريكية مذكرة لمصادرة اليخت، وبعد ذلك تم احتجازه. لكن شركة Millemarin Investment اعترضت في وقت لاحق على احتجاز اليخت وشددت على أن مالكه هو مدير عام شركة Rosneft، إدوارد خديناتوف. من جانبها اعتبرت السلطات الأمريكية ذلك محاولة للتحايل على العقوبات التي تسري على كريموف ولا تشمل خديناتوف.

ومنذ 6 مايو عام 2022، عقدت 10 جلسات استماع في مختلف محاكم فيجي، حاولت خلالها السلطات تحديد مصير اليخت المستقبلي، إما السماح له بمغادرة المياه الإقليمية للبلاد، أو مواصلة احتجازه. وفي 7 يونيو 2022، سمحت المحكمة العليا في فيجي لوزارة العدل الأمريكية بأخذ السفينة. وفي أكتوبر 2023، رفعت السلطات الأمريكية دعوى مدنية لمصادرة اليخت وبيعه، لا تزال العملية مستمرة حتى الآن.

المصدر: تاس