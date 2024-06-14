سيارتو: إدراج كافة شروط هنغاريا على الوثيقة حول مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعلنت هنغاريا أنه تم إدراج كافة شروطها حول استعادة حقوق الهنغاريين في منطقة ما وراء الكاربات بأوكرانيا على الوثيقة حول إطار التفاوض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في منشور على "فيسبوك"، يوم الجمعة: "جرى في بروكسل خلال الأيام والأسابيع الأخيرة جدل كبير حول الشروط التي يجب أن تبدأ بها المفاوضات حول انضمام أوكرانيا".

وأضاف أن المناقشات أسفرت عن الاتفاق حول إدراج كافة الشروط الهنغارية على وثيقة إطار المفاوضات المستقبلية مع أوكرانيا.

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وأشار إلى أن هنغاريا تمتلك الآن وثيقة من بروكسل تؤكد أن أوكرانيا يجب أن تعيد الحقوق للهنغاريين في منطقة ما وراء الكاربات.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد قررت إطلاق المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا حول عضويتهما المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن بودابست لم تمنع تبني هذا القرار لأنها تمتلك إمكانيات كثيرة لإيقاف هذه العملية في المستقبل.

المصدر: نوفوستي