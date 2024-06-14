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واشنطن تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية متشددة تعيق المساعدات لغزة

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واشنطن تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية متشددة تعيق المساعدات لغزة
Legion-Media
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"صرح اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين بأن واشنطن ستفرض عقوبات على منظمة "TSAV 9" الإسرائيلية التي تمنع قوافل المساعدات القادمة من الأردن من دخول قطاع غزة

قال مسؤولون إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مجموعة "TSAV9" الإسرائيلية المتطرفة، التي تعتدي على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة.

ومن جهته أفاد موقع"أكسيوس" اليوم الجمعة، أنه "من المتوقع صدور بيان توضيحي من وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الجمعة حول هذا الموضوع.

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وتستهدف العقوبات مجموعة "TSAV9" التي تتعاون مع جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ومع المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك للقيام بأنشطة تشمل منع شحنات المساعدات من الوصول إلى أهالي غزة وإتلافها.

المصدر: i24NEWS

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