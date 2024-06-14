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سفير روسيا لدى هلسنكي: ساسة فنلندا يحاولون تحويل بلادهم إلى مستوطنة لحلف الناتو

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سفير روسيا لدى هلسنكي: ساسة فنلندا يحاولون تحويل بلادهم إلى مستوطنة لحلف الناتو
Legion-Media
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قال السفير الروسي لدى هلسنكي بافل كوزنيتسوف إن ساسة فنلندا يحاولون بسرعة تحويل البلاد إلى موقع أمامي للجناح الشرقي لحلف "الناتو".

وأوضح السفير الروسي: "نرى أن ساسة فنلندا يحاولون باستمرار تحويل البلاد إلى قاعدة أمامية للجناح الشرقي لحلف الناتو في أقصر وقت ممكن".

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وأضاف: "نحن نسجل خططا لنشر هياكل مقر التحالف في فنلندا، والمشاركة النشطة للبلاد في تدريبات الناتو، ومناقشة إمكانية نقل أسلحة نووية أجنبية عبر أراضيها إذا لزم الأمر، واحتمال ظهور منشآت عسكرية ووحدات عسكرية أمريكية على الأراضي الفنلندية".

وأكد السفير الروسي أنه "بناء على ذلك، فإننا نتخذ إجراءات الرد، وسيتم اتخاذ خطوات أخرى، ذات طبيعة عسكرية فنية بشكل أساسي، بناء على التهديدات المحددة التي تشكلها فنلندا والسويد على أمن روسيا".

المصدر: نوفوستي

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