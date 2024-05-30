وصفت الخدمة الصحفية لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي السويد وفنلندا بأنهما مثل "التلاميذ المجتهدين يحفظون ويكررون العبارات المعادية للروس التي يلقنها إياهم رعاتهم الأمريكيون.

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جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الذي تابع: "يسعى القائد العام للقوات المسلحة السويدية م.بيودن لإقناع السويديين بأن روسيا تضع عينها على جزيرة غوتلاند، التي تعد مفتاحا لبسط السيطرة على بحر البلطيق، فيما يعترف رئيس فنلندا المنتخب مؤخرا ألكسندر ستوب بما أسماه (التهديد الوجودي الذي تشكله روسيا)، ولا يتردد في الدعوة إلى طريق السلام عبر ساحة المعركة".

وتابع البيان: "مثل هؤلاء كالتلاميذ المجتهدين الذين يحفظون ويكررون العبارات المعادية للروس التي يلقنها إياهم رعاتهم الأمريكيون".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق إن خطط السويد لإنشاء قاعدة لحلف "الناتو" في جزيرة غوتلاند هي نشاط استفزازي، ومن خلال جهود ستوكهولم والتحالف، يتحول بحر البلطيق، الذي كان ينعم بالسلام، إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية.

المصدر: RT