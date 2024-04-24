الخارجية الروسية تعلق على مناورات "الناتو" في فنلندا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مناورات "الناتو" القادمة في فنلندا بالقرب من الحدود الروسية الفنلندية "استفزازية".

وقالت زاخاروفا: "المناورات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية استفزازية جدا، مهمتها هي ممارسة الضغط العسكري على روسيا من خلال إظهار القوة".

وأضافت: "لتبرير تطلعاتهم العدوانية، يقوم ممثلو حلف شمال الأطلسي بتصعيد الهستيريا عن قصد حول "التهديد" الروسي الوهمي، بما في ذلك نشر التلميحات بنشاط حول بعض الخطط الروسية لمهاجمة الدول الأعضاء في الحلف".

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وأشارت إلى أن المناورات العسكرية القادمة في فنلندا هي جزء من حرب هجينة ضد روسيا.

وأكدت زاخاروفا أن "هلسنكي تسعى جاهدة لإكمال تسجيلها الرسمي في الناتو في أسرع وقت ممكن وتصبح مشاركا كاملا في هذه المغامرة".

وحذرت زاخاروفا من خطر وقوع حوادث عسكرية بسبب المناورات، وأوضحت: "الناتو يواصل التطوير العسكري لدولة كانت محايدة ذات يوم، ومشارك موثوق في المناقشات حول تعزيز الاستقرار والأمن، المناورات المذكورة بالقرب من حدود روسيا تزيد من مخاطر الحوادث العسكرية المحتملة".

وأعرب زاخاروفا عن ثقتها في أن المناورات العسكرية القادمة في فنلندا هي جزء من حرب هجينة ضد روسيا، ووفقا لها، فإن موسكو تراقب عن كثب " الأعمال العدوانية للغرب الجماعي."

وختمت زاخاروفا: "بلا شك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والعسكرية والتقنية اللازمة لوقف التهديدات على لبلدنا".

من المقرر أن تبدأ مناورات "الناتو" في فنلندا في 26 أبريل في منطقة مجاورة للحدود الروسية الفنلندية.

المصدر: تاس