وسائل إعلام: قوات النرويج والسويد تستأجر خلال مناورات للناتو منازل ريفية يملكها مسؤولون روس

قالت قناة TV2 التلفزيونية النرويجية، إنه تم استئجار دور ريفية يملكها مسؤولون روس من مورمانسك، لإقامة عسكريين من النرويج والسويد خلال مناورة الناتو الأخيرة Nordic Response.

ونقلت القناة عن بيان صادر عن جهاز أمن الشرطة، أن الحديث يدور عن بيوت ريفية للاستجمام تقع قرب القاعدة الجوية في باردوفوس في شمال النرويج.

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وأضافت القناة: "يوم السبت، قال جهاز أمن الشرطة للقناة الثانية إن القوات المسلحة كانت من بين مستأجري المنازل المملوكة للروس".

وتشير القناة التلفزيونية إلى أن من بين أصحاب المباني يمكن أن يكون عمدة مورمانسك إيغور مورار ونائب مجلس الدوما الإقليمي في مورمانسك فيكتور سايغين.

تم إجراء مناورات Nordic Response (الاستجابة الشمالية)، في المناطق الشمالية من فنلندا والنرويج والسويد في الفترة من 4 إلى 15 مارس. وشارك فيها أكثر من 20 ألف عسكري من 13 دولة. أصبحت المناورات جزءا من تدريبات الناتو واسعة النطاق Steadfast Defender.

في وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن روسيا تراقب مناورات Nordic Response ، وأن مثل هذه المناورات تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية. وأكد أن روسيا من جانبها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قدرتها الدفاعية.

المصدر: نوفوستي