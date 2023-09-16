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الناتو يعتزم إجراء مناورات عسكرية هي الأضخم منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة

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الناتو يعتزم إجراء مناورات عسكرية هي الأضخم منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة
Gettyimages.ru
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أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، أن دول الحلف أعلنت قرارها إجراء أضخم مناورات عسكرية في إطار الحلف منذ انقضاء فترة الحرب الباردة، وذلك في العام القادم 2024.

صرّح رئيس اللجنة العسكرية بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

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وأضاف باور: "في عام 2024، سيجري الناتو أضخم مناورات له منذ فترة الحرب الباردة" وقال إنها بعنوان: "المدافع الصامد".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" قبل أقل من أسبوع، أن الحلف سيجري في 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ الحرب الباردة، مشيرة إلى توقع مشاركة ما لا يقل عن 41 ألف جندي، وأكثر من 50 سفينة في تلك المناورات، وتنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

كما لفتت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024.

وبالإضافة إلى أعضاء الحلف البالغ عددهم 31، تشارك فيها السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا وهنغاريا على انضمامها للحلف.

وفي بدايات يوليو الماضي أيضا برز تصريح لباور عندما قال إن الحلف لا يزال يعتبر روسيا "خطرا جديا"، مشيرا إلى أن الناتو سيضع خططه العسكرية انطلاقا من أن الجيش الروسي لا يزال بكامل قدراته.

المصدر: تاس

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