وسائل إعلام: أوكرانيا لن تحصل على مقعد في الناتو حتى بعد انتهاء النزاع

أكد موقع "جيوبوليتيك مونيتور" أنه لا ينبغي على أوكرانيا توقع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية على أراضيها، وذلك من أجل تفادي حدوث أزمة ثقة داخل الناتو.

وذكر "مونيتور" أن عدم تفكير أوكرانيا بالحصول على مقعد لها في الناتو مرده إلى أنه بعد انتهاء القتال وفي حال حدوث توتر بين روسيا وأوكرانيا، فإنه سيتعين على الناتو في هذه الحالة تفعيل المادة 5 من ميثاقه.

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وأضاف الموقع: "والولايات المتحدة لا تريد هذا الأمر. وإذا لم تقم واشنطن بتفعيل المادة الخامسة فإن الدول الأخرى سوف تفقد ثقتها في التزامات الحلف، وهذا من شأنه أن يخلق أزمة ثقة في داخل حلف شمال الأطلسي".

وتابع الموقع: "بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتطلب قبول أوكرانيا في التحالف موارد كبيرة قد تحتاج واشنطن لتوفيرها في مناطق أخرى من العالم".

"كما أن روسيا لا تشكل تهديداً عسكرياً لحلف شمال الأطلسي، فضلا عن أن النزاع مع كييف لا يشكّل أي مصلحة استراتيجية للحلف". بحسب الموقع.

ويوم أمس، أكد الرئيس البولندي، أندجيه دودا، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في الوقت الحالي.

وأضاف دودا: "أدركنا منذ البداية بالطبع أن هذه مسألة صعبة للغاية. وبشكل خاص، إنها صعبة لمجرد أن هناك حربا دائرة"، وأكد أنه نظرا للمادة الخامسة من معاهدة "الناتو"، أي واجب الدفاع الجماعي، فإن قبول أوكرانيا في الحلف في هذه اللحظة سيعني دخول "الناتو" في حرب مع روسيا.

المصدر: RT