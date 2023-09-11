الناتو لا يرى أي مؤشرات على وجود تهديد عسكري روسي لرومانيا

قال ميرتشا جيوانا نائب أمين عام الناتو، إن الحلف لا يرى أي مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا لرومانيا بسبب سقوط حطام مسيرات جوية على أراضي الأخيرة.

وأضاف: "ليس هناك ما يشير إلى أن روسيا لديها أي نية لمهاجمة دولة من الحلف، سواء كانت رومانيا أو أي دولة أخرى. لا يوجد خطر بالنسبة لرومانيا بمعنى أنها ستتورط في هذا النزاع أو أن هذا النزاع سيمتد إلى منطقة الناتو".

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وأشار جيوانا إلى أنه يعتزم زيارة مقاطعة تولسيا، حيث تم اكتشاف حطام الطائرة بدون طيار.

وقال: "قبل كل شيء، هذا ليس اعتداء متعمد. رسالتي، كمواطن روماني، هي محاولة الإيمان بحقيقة أن الحلف قد اتخذ بالفعل جميع التدابير اللازمة الآن وفي المستقبل لضمان حماية الحلفاء بالكامل، بما في ذلك رومانيا".

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أنه تم العثور داخل أراضي البلاد على حطام قد يكون أجزاء من مسيرات جوية.

وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قد نفى ما تم تداوله في تقارير كييف المضللة حول سقوط مسيرات روسية على أراضي رومانيا، مؤكدا السيطرة الكاملة على الوضع على الحدود.

المصدر: نوفوستي