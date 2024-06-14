مساعدات عسكرية من ألمانيا لأوكرانيا تتضمن دفاعا جويا ودبابات وراجمات صواريخ

قامت سلطات ألمانيا بتحديث قائمة الأسلحة المرسلة إلى نظام كييف، وتضمنت الدفعة الجديدة، دبابات ومدرعات ووسائل دفاع جوي وراجمات صواريخ.

وتم على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، نشر محتويات دفعة المساعدات العسكرية الجديدة، وجاء فيها 10 دبابات من طراز Leopard 1A5، تم تسليمها إلى أوكرانيا ضمن مشروع مشترك مع الدنمارك، و20 مركبة مشاة قتالية من طراز Marder، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM وIRIS-T SLS بمقدار قطعة واحدة من كل منها.

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وتتضمن الحزمة الجديدة 3 منظومات راجمات صواريخ من طراز هيمارس وعربتين لنصب الجسور Biber، ودبابتين هندسيتين من طراز Dachs، وأربع مركبات مدرعة لإزالة الألغام من طراز Wisent 1، وسيارة مدرعة من طراز Bergepanzer 2 ، و21 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 مم، وذخيرة لدبابات Leopard ومركبات Marder، وأجهزة لكشف الدرونات ومكافحتها. وتشمل القائمة كذلك 3 منظومات مضادة للدروع من طراز AMPS تركب على المروحيات، و16 مركبة Zetros للتزود بالوقود، و100 بندقية آلية من طراز MK 556، و85 بندقية قنص من طراز HLR 338 مع خراطيش، و100 بندقية من طراز CR 308، و4 ملايين خرطوشة للأسلحة النارية اليدوية.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وبشكل إجمالي بلغ حجم المساعدات العسكرية الألمانية لنظام كييف حتى الآن، حوالي 28 مليار يورو.

المصدر: تاس