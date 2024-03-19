ألمانيا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن حزمة مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا إضافية بقيمة 500 مليون يورو، تشمل 10 آلاف قذيفة مدفعية من مخزونات الجيش الألماني.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" عن الوزير في اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا: "خصصنا حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو".

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وتعتزم ألمانيا أيضا تغطية شراء 180 ألف قذيفة في إطار المبادرة التشيكية، وستطلب 100 ألف قذيفة أخرى لكييف من شركاتها.

وببلغ إجمالي المساعدات الألمانية لأوكرانيا لعام 2024 سبعة مليارات يورو، ما يجعل برلين المورد الأكبر لكييف.

وأكد بيستوريوس مجددا أنه لا توجد حاليا خطط لإرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا.

وأعلن متحدث مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد بصدد تزويد أوكرانيا بـ500 ألف قذيفة حتى نهاية مارس الجاري في إطار خطة لتسليم مليون قذيفة.

المصدر: نوفوستي