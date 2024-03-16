سياسية ألمانية: استهداف روسيا بصواريخ "توروس" الألمانية هو بمثابة إعلان حرب

حذرت السياسية الألمانية سارة فاغنكنشت من تبعات توريد صواريخ توروس لأوكرانيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها فاغنكنشت تحذيرات من هذا النوع.

قالت فاغنكنشت لصحيفة راينيش بوست: إذا أصابت الصواريخ الألمانية المجنحة أهدافا في روسيا، فهذا يعني إعلان حرب فعليا.

وسبق لفاغنكنشت أن أدلت بتصريحات مماثلة في أكثر من مناسبة. فمثلا، في 14 مارس، قالت إن صواريخ "توروس" لن تغير الوضع الميداني في أوكرانيا. لكن الشيء الوحيد الذي قد يتغير هو أن ألمانيا ستصبح بالتأكيد طرفا مشاركا في الحرب في وجهة نظر روسيا.

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وسبق أن نفى المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا إمكانية إرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا.

ووفقا لشولتس، يتطلب الاستخدام الفعال لمثل هذه الصواريخ مشاركة القوات الألمانية، وهذا هو تحديدا الخط الأحمر الذي لا أريد تجاوزه.

المصدر: تاس