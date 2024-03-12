حزب ألماني يدعو لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس"

قال زعيم المعارضة الألمانية عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، إن تزويد كييف بصواريخ "توروس" لا يصب في مصلحة أوكرانيا وحسب بل ألمانيا أيضا.

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وقال ميرز للصحفيين في برلين، "إن أوكرانيا لا تدافع حاليا عن نظامها السياسي وحدها بل ونظامنا في ألمانيا والنظام الأوروبي بأسره، وحريتنا التي باتت على المحك".

ووفقا له يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من خلال طرح قرار تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" للتصويت في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، أن يوضح مرة أخرى أن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن ذاتها يصب في مصلحة ألمانيا أيضا.

وشدد ميرز على أن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لا يريدان أن يصوت البوندستاغ على أنظمة الأسلحة الفردية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الحديث جار حول قدرات أوكرانيا الدفاعية بشكل عام.

وقال: "إن أي شخص يرفض تقديم هذه المساعدة لأوكرانيا لا يزيد من فرص السلام، بل يزيد من مخاطر تفاقم الحرب".

وأفادت صحيفة "فيلت" نقلا عن مصادرها أن الحكومة الألمانية قررت وعلى الرغم من رفضها تزويد كييف بصواريخ "توروس"، تحديثها وجعلها في حالة الاستعداد القتالي.

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وسبق أن تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا. ومع ذلك، في الأول من مارس الجاري، تعرضت الحكومة الألمانية إلى فضيحة مدوية بعد أن كشفت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية مارغريتا سيمونيان عن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة في التحضير لشن ضربات على روسيا.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التسجيل الصوتي لمحادثة ضباط الجيش الألماني بأنه "فضيحة صارخة"، مؤكدا أنها تشبه الاعتراف السابق من جانب القادة الأوروبيين بأن أحدا ما كان لينفذ اتفاقيات مينسك.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة التي عصفت بوزارة الدفاع الألمانية، دعا نائب رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي يغور تشيرنيف يوم الثلاثاء، ألمانيا إلى نقل صواريخ "توروس" إلى كييف لشن هجوم على أراضي شبه جزيرة القرم وجسر القرم.

المصدر: تاس