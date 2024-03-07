وزير الخارجية الهنغاري: شولتس تصرف بحكمة برفضه إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو معلقا على محادثة ضباط ألمان بشأن استهداف روسيا، أن المستشار الألماني أولاف شولتس تصرف بحكمة بعد رفض توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا.

وقال سيارتو: "أعتقد أن ما يقوله المستشار أكثر أهمية مما يقوله بعض العسكريين، أعتقد أن المستشار شولتس تصرف بمسؤولية كبيرة في هذا الصدد، وأكد أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا صواريخ توروس. وأعتقد أنه سلوك مقبول للغاية".

وسبق أن تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا. ومع ذلك، في الأول من مارس الجاري، تعرضت الحكومة الألمانية إلى فضيحة مدوية بعد أن كشفت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية مارغريتا سيمونيان عن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة في التحضير لشن ضربات على روسيا.

وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه من غير المعروف حاليا، بالإضافة إلى التسجيل المنشور لمحادثة ضباط الجيش الألماني، إذا ما كان هناك تسرب لمعلومات أخرى.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التسجيل الصوتي لمحادثة ضباط الجيش الألماني بأنه "فضيحة صارخة"، مؤكدا أنها تشبه الاعتراف السابق من جانب القادة الأوروبيين بأن أحدا ما كان لينفذ اتفاقيات مينسك.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة التي عصفت بوزارة الدفاع الألمانية، دعا نائب رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي يغور تشيرنيف يوم الثلاثاء، ألمانيا إلى نقل صواريخ "توروس" إلى كييف لشن هجوم على أراضي شبه جزيرة القرم وجسر القرم.

المصدر: RT