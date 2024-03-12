"فيلت": ألمانيا تحدث صواريخ "توروس" وتضعها في حالة الاستعداد القتالي

أفادت صحيفة "فيلت" نقلا عن مصادرها أن الحكومة الألمانية قررت وعلى الرغم من رفضها تزويد كييف بصواريخ "توروس"، تحديثها وجعلها في حالة الاستعداد القتالي.

وقالت الصحيفة: "سيتم تحديث جميع منظومات "توروس" الموجودة في الخدمة مع الجيش الألماني. وفي المجموع، يوجد حوالي 600 صاروخ لدى القوات المسلحة الألمانية".

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وأشارت إلى أن الأنظمة الجاهزة للاستخدام التي تم تحديثها في عام 2018، وكذلك الصواريخ القديمة غير المعتمدة، ستخضع لصيانة دورية.

ودخلت الصواريخ الأولى من منظومة "توروس" الخدمة في عام 2006.

ونشرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، في وقت سابق تسجيلا صوتيا يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".

بعد تسرب المحادثة الهاتفية المذكورة بين الضباط الألمان، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس معارضته مجددا لتوريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، وشدد على أن مراقبة استخدامها، يتطلب مشاركة عسكريون ألمان بشكل مباشر، وهو مستبعد تماما.

المصدر: نوفوستي