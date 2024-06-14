شويغو يشير إلى 7 مراكز لـ"البروباغندا الغربية" ضد روسيا في أوروبا

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو عن "مراكز البروباغندا" الغربية التي تشكل خطرا على روسيا.

وقال شويغو في اجتماع حول قضايا الأمن القومي: "لقد أنشأ الغرب هيكلا حقيقيا للبروباغندا، وهو ممول بشكل ضخم".

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وأضاف: "مراكز البروباغندا موجودة في تالين وريغا وهلسنكي وأربعة مراكز أخرى في أوروبا، يجب أن نتعامل معها بشكل منسق ومنظم".

وفي وقت سابق، قال شويغو إن الولايات المتحدة تخيف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "بالأسلحة النووية الروسية في الفضاء" حتى يصوتوا لصالح الدعم الإضافي لأوكرانيا.

وأوضح شويغو أن السلطات الأمريكية التي تروج لمزاعم واهية حول مخططات روسية لنشر الأسلحة النووية في الفضاء، تحاول من خلال هذه الترهات الضغط على الكونغرس للمصادقة على حزمة المساعدات الإضافية لأوكرانيا والميزانية المقترحة ككل.

وخلص شويغو إلى أنه يمكن لأي كان الحديث عما يريد والترويج لأي تهديد يريده، وفي نهاية المطاف ستدرك كما سيدرك الجميع أن لا وجود لمثل هذه التهديدات وغيرها مما يتم الترويج له ضمن البروباغندا الأمريكية.

المصدر: تاس