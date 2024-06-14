أوربان: "الناتو" يخطط لإنشاء 3 قواعد عسكرية كبيرة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن حلف شمال الأطلسي يخطط لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

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وقال أوربان خلال حديثه لإذاعة "كوسوث" الهنغارية: "يرغب حلف الناتو في مساعدة أوكرانيا من خلال القيام بما يسمى بمهمة الناتو الأوكرانية وهذا يعني أن حلف الناتو سينسق عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وسيقيم ثلاث قواعد كبيرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة".

وأعرب أوربان عن قلقه من أنه إذا تم إنشاء هذه القواعد في الدول المتاخمة لأوكرانيا، ولا سيما بولندا ورومانيا وسلوفاكيا، "فإنها ستصبح أهدافا عسكرية".

وأكد أوربان في وقت سابق أن بلاده تلقت ضمانات من حلف "الناتو" بأن كل عمليات الحلف خارج أراضيه تعد طوعية بالنسبة لأعضائه، وأكد مرة أخرى أن هنغاريا لا ترغب في المشاركة في العمليات العسكرية للحلف خارج أراضيه وقبل كل شيء في أوكرانيا.

المصدر: تاس