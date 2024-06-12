أوربان: "الناتو" قدم ضمانات لهنغاريا بشأن حقها في عدم المشاركة في بعثة الحلف في أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده تلقت ضمانات من حلف "الناتو" بأن كل عمليات الحلف خارج أراضيه تعد طوعية بالنسبة لأعضائه.

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وقال أوربان في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ" في بودابسب إنه أكد مرة أخرى أن هنغاريا لا ترغب في المشاركة في العمليات العسكرية للحلف خارج أراضيه وقبل كل شيء في أوكرانيا.

وأضاف: "بهذا الصدد طلبت من الأمين العام للحلف أن يوضح أن أي عمل عسكري خارج أراضي "الناتو"، وفق قواعده وتقاليده، لا يمكن أن يكون إلا طوعيا. وهذا ما أكده الأمين العام في محادثات اليوم، وبالتالي حصلت هنغاريا على الضمانات التي تحتاجها".

وأشار إلى أن "الناتو أخذ بعين الاعتبار رغبة هنغاريا في استقلال أعمالها بشكل كامل" الذي تمنحه القواعد العاملة في الحلف.

وذكر أوربان أن هذه المحادثات كانت صعبة لكن توجد لديه الآن الثقة بأن كل المسائل الصعبة لعلاقات هنغاريا مع حلفائها فيما يخص النزاع في أوكرانيا ستتم تسويتها.

وفي الوقت ذاته جدد تأكيداته أن حكومته لا تزال تصر على ضرورة تسوية النزاع في أوكرانيا بطرق سلمية.

وقال فيكتور أوربان في 24 مايو الماضي إن بلاده "تقوم بإعادة النظر في دورها في "الناتو"، بسبب استعداد الحلف لتنسيق تقديم المساعدة العسكرية لاوكرانيا وتدريب العسكريين الأوكرانيين، الأمر الذي لا توافق عليه بودابست.

وشدد على عدم رغبة هنغاريا في الانجرار إلى النزاع الأوكراني وإنفاق أموال دافعي الضرائب الخاصين بها وتعريض الأقلية الهنغارية المقيمة في غرب أوكرانيا لخطر.

المصدر: تاس