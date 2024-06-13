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روسيا تعزي في وفاة نائب رئيس مالاوي

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روسيا تعزي في وفاة نائب رئيس مالاوي
Globallookpress Kondwani MagomboXinHua
نائب رئيس مالاوي الراحل ساولوس تشيليما
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أعربت روسيا عن تعازيها لمالاوي في وفاة نائب رئيس البلاد ساولوس تشيليما ومرافقيه في حادث تحطم طائرة.

جاء ذلك في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الروسية على قناتها الرسمية بتطبيق "تليغرام"، حيث أشارت الوزارة إلى أن موسكو "تلقت بأسف نبأ وفاة رئيس جمهورية مالاوي تشيليما والوفد المرافق له، بما في ذلك السيدة الأولى السابقة باتريشيا شانيل دزيمبيري، 10 يونيو الجاري".

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وشددت الوزارة على أن الجانب الروسي "يعرب عن تعازيه لقيادة وشعب جمهورية مالاوي، وكذلك أقارب وأصدقاء الضحايا".

كما أضافت الوزارة أن تشيليما "كرجل دولة وطني ذو خبرة كان يتمتع بسلطة مستحقة في المجتمع المالاوي".

وقد توفي نائب الرئيس تشيليما وثمانية من كبار المسؤولين في حادث تحطم طائرة، 10 يونيو، بمنطقة مزيمبا. ولم تتمكن طائرة تابعة لسلاح الجو المالاوي، كانت في طريقها من العاصمة ليلونغوي إلى مدينة مزوزو الشمالية من الهبوط بسبب الأحوال الجوية وعادت أدراجها، وأعلن الحداد في الجمهورية في الترة من 11 يونيو إلى 1 يوليو.

المصدر: RT

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