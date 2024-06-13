شميغال: أكثر من 80% من مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن أكثر من 80% من مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت.

وأضاف شميغال، في مقطع فيديو نشر على قناة يوتيوب الخاصة بمكتب فلاديمير زيلينسكي: "لقد تضرر أكثر من 80% من البنية التحتية للطاقة الكهربائية لدينا حتى الآن".

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في 11 يونيو، أعلن زيلينسكي أنه تم تدمير حوالي 80٪ من قدرات توليد الطاقة الحرارية وثلث توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد. ووفقا له، فقدت أوكرانيا مؤخرا 9 غيغاوات من قدرة التوليد.

وقبل ذلك، ذكر شميغال أنه تم تدمير 62 وحدة طاقة في محطات الطاقة الكهرومائية والحرارية في أوكرانيا، بما في ذلك 20 وحدة طاقة كهرومائية توفر 1.3 غيغاوات من الكهرباء لم تعد تعمل.

وفي بداية شهر مايو، وبسبب نقص الكهرباء في الشبكات، بدأت أوكرانيا في فرض قيود على تزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء، وحثت المواطنين على عدم تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال ساعات الذروة.

لكن وكما تبين لاحقا، لم تكن هذه التدابير كافية: وسرعان ما بدأت السلطات بوضع جداول لقطع الكهرباء بانتظام للمستهلكين في البيوت في جميع أنحاء البلاد. ومنذ بداية يونيو، اضطرت أوكرانيا إلى زيادة استيراد الكهرباء من الخارج بشكل كبير، وفي الأيام الأولى من الشهر، تجاوزت الواردات أرقام مايو بمقدار الثلث.

في أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية واسعة ودقيقة استهدفت المحطات الكهروحرارية ومواقع الوقود والطاقة الأوكرانية، بعد تهديد كييف بضرب بنى صناعة النفط والغاز في روسيا.

المصدر: تاس