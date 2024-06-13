اليابان تدعم النازحين السودانيين في مصر بمليون دولار

أعلنت "منظمة الهجرة الدولية" عن تقديم اليابان دعما بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي "لدعم المجتمعات المضيفة والمهاجرين في مصر المتأثرين بالأزمة السودانية".

ويهدف المشروع إلى "تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحماية والمساعدة الطبية والدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة"، وفق بيان صحفي للمنظمة.

وأضاف البيان: "منذ بداية الأزمة السودانية في 2023، قدمت "المنظمة الدولية للهجرة" في مصر الدعم لأكثر من 53 ألف مستفيد، وسجلت المنظمة أكثر من 123 ألف سوداني منذ أبريل 2023 للحصول على المساعدة المباشرة والمساعدة الطبية، ولا يزال العدد في تزايد يومي".

ووفق وزارة الخارجية المصرية، "فر أكثر من 514.827 شخص من السودان إلى مصر، بمن فيهم السودانيون المتضررون، والعائدون المصريون ومواطنو البلدان الأخرى".

وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وقد امتد القتال من الخرطوم إلى مناطق أخرى في البلاد، خاصة المناطق الحضرية ودارفور.

وقالت الأمم المتحدة إن "أكثر من 14 ألف شخص قتلوا وأصيب 33 ألفا منذ بدء الصراع".

كما أودت الحرب في السودان بحياة الآلاف وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: "أخبار السودان"