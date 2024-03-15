الأمم المتحدة تحذر من أن 5 ملايين سوداني مهددون بـ"انعدام أمن غذائي كارثي"

حذرت الأمم المتحدة في وثيقة يوم الجمعة، من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر "انعدام أمن غذائي كارثيا" بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم منذ قرابة عام.

وكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي أنه "من دون مساعدات إنسانية عاجلة ووصول للمنتجات الأساسية فإن "ما يقرب من 5 ملايين سوداني، يعانون بالفعل من حالة طوارئ غذائية، و"يمكن أن ينزلقوا إلى انعدام أمن غذائي كارثي في بعض أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة".

المصدر: أ ف ب