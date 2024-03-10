أبو الغيط: إيقاف الحرب في السودان من أهم أولويات الجامعة العربية

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد أن إيقاف الحرب في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه من أهم أولويات جامعة الدول العربية.

واستقبل أبو الغيط اليوم رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك ووفد تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية (تقدُم) بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

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وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أولويات الجامعة العربية في الملف السوداني والمتمثلة في ضرورة إيقاف الحرب وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية، مؤكدا على استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أية مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية من شأنها لم شمل الأطياف السودانية لحل الأزمة.

وشدد أبو الغيط على أهمية مرافقة الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول للحل.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي بأن أبو الغيط استمع إلى عرض واف قدمه الدكتور حمدوك حول تحركات وعمل التنسيقية لمحاولة وقف إطلاق النار بشكل سريع والوصول لعملية سياسية من خلال حوار سوداني جامع يشمل كافة الأطراف لإنقاذ الدولة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ علي الدولة ومكتسباتها الوطنية.

وأضاف رشدي أن حمدوك شكر أمين عام جامعة الدول العربية على المبادرة التي قام بها من خلال النداء الذي أطلقه يوم 5 الجاري للأطراف السودانية لعمل هدنة خلال شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يقوم الطرفان بالبناء عليها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وتتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان منذ الـ 15 أبريل الماضي، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وتوسطت أطراف عربية وإفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

المصدر: RT