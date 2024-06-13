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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية عدة مبان يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأفاد بأنه استهدف مباني لـ"حزب الله" في عيتا الشعب ومبان للحزب في عيناثا، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت سابق من صباح اليوم في مستوطنتي كليل ويحيام الشماليتين، انطلقت بسبب صاروخ اعتراضي تم إطلاقه على هدف تم تحديده لاحقا على أنه إنذار كاذب.

المصدر: RT

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