بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية عدة مبان يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأفاد بأنه استهدف مباني لـ"حزب الله" في عيتا الشعب ومبان للحزب في عيناثا، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت سابق من صباح اليوم في مستوطنتي كليل ويحيام الشماليتين، انطلقت بسبب صاروخ اعتراضي تم إطلاقه على هدف تم تحديده لاحقا على أنه إنذار كاذب.

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מבנים צבאיים במרחב עייתא א-שעב לצד תשתית טרור נוספת במרחב עינתא שבדרום לבנון.



בהמשך להתרעות שהופעלו על ירי רקטות וטילים בצפון הארץ בשעה 05:04, מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה שהתבררה כזיהוי שווא. התרעה על ירי רקטות וטילים הופעלה בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט pic.twitter.com/OK4oMALp8x — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 13, 2024

المصدر: RT