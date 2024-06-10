هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن حوارات داخلية بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى بخصوص تصرفات نتنياهو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن حوارات داخلية بين مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية بخصوص تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت "مكان" بأنه على خلفية استقالة الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب)، قال مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، اليوم الاثنين، خلال حوارات مغلقة إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية كليا".

وأضاف المسؤولون: "تصرفات نتنياهو تتراوح حسب المصالح، بزاوية ابتعاد ما بين 90 درجة و180 درجة عن المصلحة الوطنية".

وكان رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قد أعلن مساء أمس، خلال مؤتمر صحافي، استقالته من حكومة الطوارئ، متابعا: "القرارات الاستراتيجية المصيرية تقابل بالتردد والمماطلة لاعتبارات سياسية، نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب مفعم".

وشدد غانتس على أن هناك حاجة لتغيير ترتيب الأولويات الوطنية، وإنشاء تحالف إقليمي ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل فئات جديدة.

هذا وأعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بيني غانتس.

في حين رد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.

المصدر: "مكان" + RT