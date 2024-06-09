بن غفير: أطالب بالانضمام إلى مجلس الحرب بدل غانتس لتحديد سياسة إسرائيل الأمنية واتخاذ قرارت شجاعة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالانضمام إلى مجلس الحرب بدل بيني غانتس الذي أعلن استقالته من المجلس مساء اليوم الأحد.

وفي رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الوزراء مساء الأحد، قال بن غفير: "عند اندلاع الحرب، وكجزء من التحرك الضروري لتوحيد البلاد، تمت إضافة حزب الوحدة الوطنية إلى الائتلاف، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة. ومع دعمنا الكامل من منطلق المسؤولية الوطنية، للأسف، مع خطوة "الوحدة" هذه، كانت هناك أيضا خطوة قبيحة، إنذار نهائي لتشكيل حكومة حرب صغيرة، ونزع السلطة عن التحالف وكبار الوزراء".

وأضاف بن غفير: "تلك الحكومة الصغيرة هي التي قادت إسرائيل حتى الآن، في ظل استبعاد وتقسيم كبار الوزراء في الحكومة.. لا أكثر.. الآن مع استقالتهم، لم يعد هناك عذر لمقاطعة واستبعاد الشركاء في الائتلاف وكبار الوزراء".

وتابع: "بوصفي وزيرا في الحكومة ورئيس حزب وشريكا كبيرا في الائتلاف، أطالب بموجب هذا بالانضمام إلى هذه الحكومة، لكي أكون شريكا في تحديد سياسة إسرائيل الأمنية في الوقت الحالي. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة".

העובדה שבקבינט הקטן לא היה עד כה אף חבר ממאתגרי הקונספציה, היא המשך שלטון הקונספציה, חלק מרכזי בבעיה בה אנו נמצאים, והקלקול שהביא אותנו ל-7.10.

כעת, לאור פרישת גנץ שיגרתי דרישה לראש הממשלה בדרישה להצטרף לקבינט המצומצם. הגיע הזמן לקבל החלטות אמיצות, להשיג הרתעה אמיתית ולהביא… pic.twitter.com/sUaWyGGRs2 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 9, 2024



ومساء اليوم الأحد، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس استقالته من الحكومة بعد انقضاء المهلة التي حددها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بالحرب على قطاع غزة.

هذا ورد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية