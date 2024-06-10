وفد من "طالبان" يصل إلى قازان بروسيا للمشاركة في أعمال منتدى وزراء التعليم (فيديو)

أفادت وكالة "تاس" بوصول وفد من حركة "طالبان" إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة بالمنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم "تشكيل المستقبل" والذي سيعقد يومي 10 و11 يونيو الجاري.

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وأضافت الوكالة أن ممثلي الوفد زاروا معرضا للقتنيات التعليمية وخاصة لوحة عرض لمخيمات الأطفال الفدرالية ومركز التعاون الدولي لوزارة التربية والتعليم الروسية.

وعرض ممثلو شركة "بروسفيشيني" للوفد الأفغاني نماذج الروبوتات لتلاميذ المدارس وكذلك طاولة "بيروغوف" لطلاب الكليات والفصول الطبية.

المصدر: تاس