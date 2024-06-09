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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة فوق مقاطعة بريانسك
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غرب روسيا.

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إسقاط 25 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية
إسقاط 25 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة بإسقاط مسيرة واحد فوق مقاطعة بريانسك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال ليلة السبت 25 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وروستوف وتولا وبريانسك وأستراخان وجمهورية القرم وإقليم كراسنودار.

المصدر: نوفوستي

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