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إسقاط 25 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية

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إسقاط 25 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية
Sputnik
الدفاعات الجوية الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وروستوف وتولا وبريانسك وأستراخان وجمهورية القرم وإقليم كراسنودار.

وقالت الوزارة في بيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم تدمير طائرة مسيرة واحدة واعتراض اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وتم تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وتم إسقاط 5 طائرات مسيرة واعتراض 4 فوق جمهورية القرم، كما تم اعتراض 6 طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

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كما تم تدمير زورقين مسيرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

وقتل أمس 19 شخصا بينهم طفلان وأصيب 5 آخرون في قصف شنته القوات الأوكرانية باستخدام خمسة صواريخ من طراز "أتاكمس" أمريكية الصنع تم إسقاط أربعة منها على قرية سادوفوي في منطقة غولوبريستانسكي في مقاطعة خيرسون. 

كما شنت القوات الأوكرانية صباح أمس الجمعة هجمات صاروخية على أهداف مدنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للضربة الصاروخية انهار مدخل مبنى سكني ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين بينهم أربعة أطفال.

المصدر: RT

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